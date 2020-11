Juventus, esito del ricorso del Napoli: ecco quando arriverà

Juventus, bisognerà ancora attendere per conoscere la decisione del giudice sportivo riguardo la partita contro il Napoli.

Si è infatti dibattuto oggi il ricorso presentato dal club partenopeo alla Corte Sportiva d’Appello relativamente alla partita persa a tavolino contro la Juve. La formazione di Gattuso non si presentò allo Stadium e il giudice sportivo in merito a quella gara ha deliberato il 3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalizzazione per Insigne e compagni.

Juventus, la decisione sarà resa nota nei prossimi giorni

Tuttavia bisognerà attendere ancora per conoscere la decisione della Corte Sportiva d’Appello. La Figc infatti sul suo sito ha scritto: “Sono terminati i dibattimenti dei ricorsi presentati alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale da Napoli e Roma. Il ricorso del Napoli è in merito alla perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus dello scorso 4 ottobre, mentre il reclamo della società giallorossa riguarda la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre. I due collegi giudicanti, presieduti rispettivamente da Piero Sandulli e Lorenzo Attolico, sono riuniti in Camera di Consiglio e gli esiti saranno resi noti al termine dei lavori”. E’ lecito attendersi dunque la decisione nei prossimi giorni.