La Juventus è ferma per qualche giorno per gli impegni di molti dei suoi calciatori con le rispettive nazionali. E’ tempo di primi bilanci.

Certamente ci si poteva aspettare anche qualcosa in più dalla squadra allenata da Andrea Pirlo, che però può senz’altro sorridere perché in serie A la sua formazione è rimasta imbattuta. E non è poco in un torneo dove c’è grande equilibrio e dove anche ci sono delle variabili imprevisti (leggasi positività al Covid) che possono scombussolare una rosa da un giorno all’altro. Anche la Juventus ha dovuto fare a meno di alcuni giocatori per infortuni vari e anche per il contagio legato alla pandemia. Un nome su tutti quello di Cristiano Ronaldo. Da quando il portoghese è tornato in squadra si è fatto decisamente un salto di qualità. Ma ci sono anche altri punti fermi nella squadra del nuovo allenatore.

