Calciomercato Juventus, non solo il Barcellona ma anche i bianconeri su Depay del Lione. Colpo che potrebbe arrivare già a gennaio

Calciomercato Juventus, Memphis Depay è l’obiettivo numero uno del Barcellona per gennaio. Ma neglo ultimi giorni i blaugrana sembrano avere un’insidiosa concorrente per garantirsi il cartellino dell’attaccante, infatti anche la Juventus lo ha messo nei radar.

Memphis Depay è già il grande obiettivo di gennaio, l’attaccante olandese già nella sessione estiva sembrava ad un passo dal Barcellona, per volere esplicito dell’allenatore Koeman. Ma i balugrana devono, però, liberare il posto in attacco per il connazionale e non sarà così semplice quanto sembra. In questa situazione, il portale ‘todofichajes.com’, conferma dell’interesse di due club italiani che sarebbero autentici rivali degli spagnoli, pronti a strappare il centroavanti 26enne al Lione già nella finestra di mercato invernale.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, c’è un acquisto che va fatto a gennaio. Paratici è pronto

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri su Depay: colpo a gennaio

Il contratto di Depay con il Lione scadrà il 30 giugno del 2021, dunque i francesi per non farlo partire a zero vorranno farlo partire necessariamente in questa sessione di mercato prossima. Come dicevamo poc’anzi il calciatore sarebbe finito nei radar mercato della Juventus ma anche della Roma, la dirigenza giallorossa vorrebbe regalare a Fonseca un top player da affiancare a Dzeko per l’attacco e il nome di Depay farebbe al caso dei giallorossi, così come la Juventus che avrebbe bisogno di un altro attaccante.

LEGGI ANCHE>>>Morata: «Sogno una finale Juventus-Atletico Madrid. Sono maturato tardi»

Nella rosa bianconera a disposizione di Andrea Pirlo, manca un altro centravanti da alternare ad Alvaro Morata, vista anche la difficile situazione con Paulo Dybala che potrebbe, nella peggiore delle situazioni, salutare i bianconeri già a gennaio. Depay potrebbe essere un colpo anche economicamente vantaggioso. Il presidente Aulas la scorsa stagione lo valutava 25 milioni, ma ora potrebbe scendere addirittura a 10. Una cifra davvero irrisoria per un calciatore dalle potenzialità incredibile, autore di cinque gol in dieci partite in questo inizio di Ligue 1. Ora Paratici ha un colpo in canna che potrebbe sparare già, nell’ormai prossimo, calciomercato invernale.