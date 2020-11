Calciomercato Juventus, anche l’Inter su De Paul. I nerazzurri dopo aver chiarito il caso Eriksen, avrebbero come obiettivo l’argentino

Calciomercato Juventus, i bianconeri sembrano ancora moto interessati all’acquisto di De Paul dell’Udinese, l’argentino potrebbe essere la reale alternativa qualora Dybala diventasse più che un caso. Non è scontato che la Joya lasci i bianconeri già nel mercato di gennaio, ma da oggi i bianconeri avrebbero una nuova rivale di mercato, un autentico testa a testa con l’Inter che avrebbe messo il radar su De Paul qualora riuscisse a piazzare Eriksen sul mercato in uscita.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per il centrocampista

I nerazzurri, così come i bianconeri, si stanno guardando attorno in Serie A. Come riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino Ruslan Malinovsky dell’Atalanta, ma il vero obiettivo principale Rodrigo De Paul: lo stesso della Juventus. La mezzala argentina, ormai considerato giocatore di livello, è stato più volte accostato all’Inter, che non è mai riuscita a chiudere il colpo a causa delle richieste decisamente onerose dell’Udinese; i bianconeri chiedevano fra i 35 – 40 milioni di euro. anche se questa volta potrebbe essere inserito come contropartita Pinamonti per abbassare la quota del cartellino. Ma lo stesso discorso vale per la Juventus, che nei recenti blitz ne avrebbe identificato il rinforzo perfetto per il mercato di gennaio.

Juventus dunque avvertita, per garantirsi le prestazioni sportive di De Paul si dovrà fare i conti con l’Inter che sembra agguerrita più che mai nel cercare di portare a termine la trattativa, soprattutto si dovesse trovare una sistemazione idonea per Eriksen, giocatore che sta avendo parecchie difficoltà con Antonio Conte. Ma nel paradosso degli argentini, con uno che arriva, un altro potrebbe andarsene. De Paul è forse legato dal caso Dybala. La Joya non sembra più essere il titolare inamovibile dell’attacco e al centro del progetto di Pirlo. Una sua cessione a fine anno non è dunque da escludersi, ma nemmeno nel mercato di gennaio.