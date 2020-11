Dembele alla Juventus, calciomercato: l’affare si chiude a gennaio?

Calciomercato Juventus, per Dembele la Juve ha effettuato più di un sondaggio: l’attaccante francese non dovrebbe però trasferirsi già a gennaio

Calciomercato Juventus Dembele/ Nell’ambito dello scambio Arthur-Pjanic, la Juve ha avuto dei contatti anche con Ousmane Dembele. L’ex attaccante del Borussia Dortmund, trasferitosi in Catalogna per la cifra astronomica di 150 milioni di euro, ha deluso e non poco le aspettative. A tal punto che Koeman a più riprese lo ha invitato ad allenarsi con la Primavera: dietro la scelta del neo tecnico olandese, in realtà, ci sarebbe la precisa volontà del club spagnolo di disfarsi di un calciatore la cui cessione potrebbe fornire una boccata d’ossigeno al club spagnolo. Barcellona che da un punto di vista economico sicuramente non sta attraversando la sua fase più florida.

Il Barca lo valuta circa 60 milioni di euro: cifra che la Juventus in estate voleva far abbassare attraverso l’inserimento che potessero essere gradite agli spagnoli. In questo senso, i piemontesi spingevano per un ipotetico scambio con Federico Bernardeschi: proposta subito rispedita al mittente dal Barcellona. A tal proposito, trapelano importanti novità dell’ultima ora.