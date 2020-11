Juventus, le ultime sulle condizioni di Ronaldo dal Portogallo

La Juventus si gode qualche giorno di meritato relax considerando che le attività sono ferme a causa degli impegni delle varie nazionali.

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha concesso libertà fino a giovedì per i suoi calciatori, poi si tornerà a lavorare in vista delle prossime sfide che attendono la Juve. Tanti elementi della rosa sono partiti verso i ritiri delle loro selezioni, visto che all’orizzonte ci sono in calendario non solo amichevoli, ma anche partite ufficiali valide in Europa per la Nations League.

Juventus, Cristiano Ronaldo ha già recuperato

C’era un po’ di apprensione in casa Juve per le condizioni di Cristiano Ronaldo, uscito anzitempo nella partita contro la Lazio a causa di una botta alla caviglia. CR7 è partito regolarmente verso il Portogallo per rispondere alla chiamata della sua nazionale. E non sembra avere particolari problemi. “Si è allenato normalmente – ha detto il ct lusitano Fernando Santos – come riportato da Tuttosport-. Non ha mostrato alcun problema ed è pronto per giocare”. Notizia che farà senz’altro felice Pirlo e tutti i tifosi juventini.