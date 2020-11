Ramos alla Juventus, calciomercato: c’è l’annuncio dalla Spagna

Calciomercato Juventus, importanti novità sul fronte Sergio Ramos: il Chiringuito svela un’importante indiscrezione sul futuro del capitano del Real Madrid

Calciomercato Juventus Ramos Spagna/ Negli ultimi giorni il nome di Sergio Ramos è finito prepotentemente nei radar bianconeri. Il contratto del capitano del Real Madrid, infatti, in scadenza al termine di questa stagione, non è stato ancora rinnovato: quindi si sono rincorsi molti rumours sulla possibilità, vera o presunta, che il calciatore potesse lasciare la capitale spagnola. E dal momento che Ramos ha instaurato un rapporto molto particolare con Cristiano Ronaldo, la Juve sembrava essere una delle pretendenti più accreditate ad accaparrarsi le sue prestazioni.

Discorsi ufficiali tra l’entourage dell’iberico e Paratici, però, non erano ancora cominciati. Tuttavia, secondo quanto rimbalza dalla Spagna, le probabilità che Sergio Ramos possa vestire la maglia bianconera sono davvero molto ridotte. El Chiringuito, in particolare, riporta l’indiscrezione secondo la quale Florentino Perez non avrebbe assolutamente intenzione di privarsi del suo fido scudiero, che lo ha accompagnato nella ultime cavalcate vincenti dei Blancos. Ecco perché il Real sarebbe disposto ad accontentare le richieste del capitano, che per rimanere auspicherebbe un biennale.