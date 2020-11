Calciomercato, un ex allenatore della Juve vicino alla Fiorentina

Secondo l’edizione odierna della Repubblica, Maurizio Sarri sarebbe entrato nel mirino di Rocco Commisso per la prossima estate, sebbene la Fiorentina abbia annunciato l’arrivo di Cesare Prandelli da soli pochi giorni.

Sarri Juventus Fiorentina/ Il matrimonio tra Sarri e la Juventus è terminato dopo solo un anno. 365 giorni nei quali il tecnico ex Napoli ha conquistato uno scudetto, portando a nove la strica di campionati consecutivi vinti dalla Vecchia Signora. Tuttavia, il feeling con l’ambiente non è mai scattato del tutto. Questione di chimica, direbbero in molti. O anche di atteggiamenti, di modi di fare, che evidentemente mal si adattavano alle abitudini di un club che fatto dell’aplomb il suo way of living.

E così nello scetticismo generale, Sarri è stato sollevato dall’incarico. Novità dell’ultima ora è il fatto che potrebbe essere stato trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, la cui naturale scadenza è fissata esattamente tra un anno e mezzo: tra richiesta ed offerta ballerebbero soltanto un “paio” di milioni. Nelle ultime ore, infatti, il nome di Sarri è stato accostato con una certa insistenza alla Fiorentina.