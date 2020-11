Calciomercato Juventus, c’è al vaglio la possibilità di uno scambio incredibile fra Juventus e Psg: Cristiano Ronaldo per Neymar.

Calciomercato Juventus, come viene annunciato sul portale ‘tuttomercatoweb.com‘ tra i tanti problemi che ha da risolvere la Juventus, c’è sempre il caso di Paulo Dybala. Dopo tanto battere i piedi per trovare spazio, l’ultima prestazione non è stata assolutamente di qualità, anzi, culminati con l’ultimo possesso perso a 20 secondi dalla fine e che ha propiziato il pareggio di Caicedo. Dybala è la bella malattia degli juventini, è il 10 irrinunciabile che fa quello che non fa nessun altro, però c’è molto di più dietro ed è il suo contratto che scade nel 2022, e che lui prevede di allungare solo se gli verrà accordato il secondo maggior stipendio in rosa. Ovvero passare dai 7 milioni di € attuali, ai 13 milioni che gli permetterebbero di sorpassare addirittura de Ligt, il difensore più pagato della storia della Juventus. La Juve non ci pensa nemmeno a corrispondere uno stipendio simile a un giocatore che tra una settimana compirà 27 anni, e soprattutto, la Juve in questo momento non può nemmeno permettersi di pensarci al rinnovo. Paradossalmente il 2022 (quando ci saranno da spendere i 40 milioni per Chiesa) è l’anno di svolta della Juve perché sarà anche l’anno di scadenza di Cristiano Ronaldo. Anche qui il rinnovo è improponibile, troppo pesante per la società e forse troppo oneroso anche anagraficamente per Cristiano. E l’unica maniera per rientrare di parte dell’investimento sarebbe separarsi, molto consensualmente ma pur sempre separarsi, già nel 2021, al vaglio c’è un ipotesi clamorosa un super scambio con il Psg, paradossalmente, anche Neymar andrà in scadenza proprio nel 2022, ecco che i bianconeri studiano il piano.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, Danilo convince nel nuovo ruolo: esperimento riuscito

Calciomercato Juventus, bomba Neymar: lo scambio

Nessuna società al mondo potrebbe caricarsi il contratto di Cristiano Ronaldo, se non in situazioni particolari, soprattutto in un momento economico così delicato. Ma abbiamo visto come il Psg, già nelle risposte di Leonardo su Twitter che a dei tifosi ha detto “Il Psg può prenderlo”. Dunque la Juventus sta studiando un operazione scambio, visto che anche Neymar è in scadenza nel 2022, ha un contratto identico a Cristiano, e per ora il rinnovo con i francesi non avviene.