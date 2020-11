Calciomercato Juventus, bianconeri sulla giovane stella dell’Ajax

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti all’affondo per la giovane stella dell’Ajax: Ryan Gravenberch è un obiettivo concreto

Calciomercato Juventus, secondo la stampa olandese, la Juventus avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione, tra gli obiettivi primari, la giovane stella dell’Ajax Ryan Gravenberch. Anche grazie ai buoni rapporti con il procuratore Mino Raiola, i bianconeri avrebbero una corsia preferenziale e sarebbe ad un testa a testa con il Manchester United molto attivo sul fronte olandese. La spesa potrebbe essere anche economicamente vantaggiosa, si parla di 5 milioni di euro: affare decisamente vantaggioso per le casse bianconere.

Grevenberch ha appena 18 anni ed è già finito sui taccuini di mezza Europa. In Italia sono la Juventus e la Roma a contenderselo. Ma i bianconeri sembrano decisamente in vantaggio. Grevenberch è un centrocampista di qualità dell’Ajax che la Juventus segue già da diverso tempo con il suo talent scout. È considerato uno dei giovani più interessanti del club olandese. Ha il contratto in scadenza nel 2021, è accostato a Pogba nel modo di stare in campo. Dal punto di vista tattico sembra più un regista che un incursore. Geometrie e pressing, lancio e tackle, passaggio filtrante e spirito di sacrificio le sue qualità principali.