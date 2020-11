Calciomercato Juventus, addio Szczesny: svelata la cifra della cessione

Calciomercato Juventus, Szczesny è considerato un vero e proprio pilastro di quest’universo in costruzione bianconero. Il polacco non si muove per meno di 60 milioni di euro

Calciomercato Juventus Szczesny/ Un punto fermo. Così potrebbe essere definito Szczesny per la Juventus: il polacco rappresenta il vero e proprio deus ex machina dei bianconeri. Uno dei pochi punti fermi di una rosa sostanzialmente cambiata per larghi tratti dal ricambio generazionale avviato di recente dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris. In porta, tuttavia, Paratici può dormire sogni sereni. A dispetto delle voci che volevano i campioni d’Italia vicini a Donnarumma ( molto probabilmente architettati ad arte dall’entourage del portierone nativo di Castellammare di Stabia), Szczesny è stato sempre e comunque considerata una pietra miliare da cui poter iniziare a costruire.

L’ex portiere dell’Arsenal, acquistato dai Gunners per una cifra vicina a 12 milioni di euro, attualmente ne vale molti di più. A dispetto dell’ultimo rinnovo contrattuale, che ha rafforzato ancor di più la posizione contrattuale della parti in causa, la Juventus per lasciarlo partire chiede non meno di 60 milioni di euro. A rivelarlo è tuttojuve.com. Si tratta di una cifra sicuramente importante, ma non esorbitante se si considera alcune delle cifre con le quali sono stati pagati gli estremi difensori negli ultimi anni: basti soltanto pensare ai folli acquisti di Kepa e di De Gea, per citarne alcuni.