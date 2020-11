Juventus, il ritorno di Mandzukic: c’è la firma sul contratto

Calciomercato, Mario Mandzukic ritorna nel calcio che conta: secondo quanto riferito da Sportmediaset, sarebbe stato trovato l’accordo con il Celta Vigo

Calciomercato Mandzukic Celta Vigo/ Importanti novità sul fronte Mario Mandzukic. Secondo la redazione di Sportmediaset, infatti, l’attaccante croato sarebbe in procinto di firmare il contratto che lo legherà al Celta Vigo almeno per una stagione. Non sono stati ancora resi noti le modalità dell’accordo, ma la fumata bianca è a un passo dal materializzarsi: Mandzukic ritorna in Europa dopo la breve esperienza in Arabia, interrotta bruscamente dal momento che l’attaccante ex Juve aveva dentro di sè il desiderio di cimentarsi nuovamente in un campionato probante sia fisicamente che emotivamente.

E pensare che nella scorsa sessione estiva, il nome di uno dei pupilli di Massimiliano Allegri negli anni della sua militanza sotto l’ombra della Mole, era stato accostato con una certa insistenza alla Fiorentina. Il patron dei Viola Rocco Commisso non si era spinto però oltre i 3 milioni di euro annui, cifra ritenuta eccessivamente bassa dall’entourage del calciatore. Anche il Milan aveva effettuato dei sondaggi per l’attaccante, tutti sostanzialmente risolti con un nulla di fatto.