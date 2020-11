Juventus, Radu Dragusin è il giovane Under 23 ad entrare in prima squadra. Un difensore classe 2002 dal futuro già roseo

Juventus, un nuovo Under 23 in rosa. In principio fu Nicolussi Caviglia, mentre oggi gli esempi portano il nome di Frabotta e Portanova già pienamente entrati nell’immaginario bianconero da veri protagonisti ma il sentiero che collega la Under 23 sembra con la prima squadra si è fatto strada. La trasferta con la Lazio di domenica, infatti, ha sancito la prima convocazione di Radu Dragusin, con ogni probabilità il prodotto del vivaio bianconero al momento più futuribile, per molti motivi. Il classe 2002, davvero giovanissimo, e dunque potenzialmente in età ancora da Primavera, il difensore romen sta -letteralmente- bruciando le tappe.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, non solo Neymar: altri affari col Psg

Juventus, piccolo campioni crescono: il prossimo U23 in prima squadra

In virtù di uno strapotere fisico, il giocatore ricorda da vicino Van Dijk, che per altro è il suo idolo calcistico, che in campo lima il divario anagrafico con gli avversari e gli consente di risultare dominante nel gioco aereo, ma anche dell’efficace aggressività in marcatura e dell’innato senso della posizione. Già pensarlo al fianco di De Ligt è un’autentica suggestione, ma abbiamo visto come i bianconeri sappiano valorizzare al massimo i propri giovani del vivaio.