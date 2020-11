Ramos alla Juventus? Calciomercato: il giocatore può partire dal Real

Calciomercato Juventus, Ramos potrebbe essere un’opportunità di mercato, il centrale spagnolo può lasciare il Real Madrid

Calciomercato, Il futuro di Sergio Ramos potrebbe essere lontano dal Real Madrid a fine stagione. Il capitano blancos e difensore della nazionale spagnola è seguito da Juventus e PSG. Potrebbe essere la grande occasione di gennaio.

Sale la tensione in Spagna, il futuro di Ramos non sembra per niente saldo, anzi, il capitano dei merengues potrebbe lasciare definitivamente il Real Madrid. Il capitano e leader dei ‘Blancos’ è in scadenza contrattuale a giugno e le trattative per il prolungamento con la società sarebbero ancora arenata. C’è il rischio che il 34enne difensore della nazionale spagnola, anche se la volontà manifestata dallo stesso giocatore è quella di restare a Veldebebas e chiudere la carriera con il club campione di Spagna.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, non solo Neymar: altri affari col Psg