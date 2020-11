Alaba alla Juventus, calciomercato: concorrenza dalla Premier

Calciomercato Juventus, non sarà facile mettere le mani su David Alaba: il terzino austriaco in scadenza di contratto piace molto a Liverpool e Manchester City

Calciomercato Juventus Alaba/ Dal grande ricettacolo rappresentato dal mercato dei parametri zero, la Juve ha attinto sovente moltissimi colpi che si sono rivelati assolutamente decisivi per la cavalcata vincente degli ultimi anni. Tuttavia questa politica aziendale ha subito un notevole ridimensionamento a causa delle prestazioni non proprio esaltanti di Ramsey e Rabiot, che a bilancio rappresentano una spada di Damocle piuttosto importante. Ecco perché la campagna acquisti appena trascorsa, ha visto una Juve attenta ad abbassare il monte ingaggi della rosa, e allo stesso tempo a ringiovanirla.

Tuttavia la dirigenza di corso Galileo Ferraris è sempre molto attenta a cogliere eventuali spiragli di manovra. In questo senso, nelle ultime settimane il nome di David Alaba è stato accostato con una certa insistenza ai bianconeri. Il calciatore austriaco, che non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento del suo contratto con il Bayern Monaco, rischia seriamente di lasciare la Baviera a parametro zero. Ecco perché su di lui si sarebbe formata una vera e propria asta.