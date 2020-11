Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva la bomba di mercato: Sergio Ramos lascerà il Real Madrid, bianconeri fra le squadre in polpe

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano nuove conferme sulla “bomba”. Sembra infatti che Sergio Ramos lascerà il Real Madrid, nonostante la sua iniziale volontà di continuare e chiudere la carriera in Spagna.

Annuncio improvviso che destabilizza la Liga, riguard proprio al futuro di Sergio Ramos. Intervenuto a ‘El Chiringuito TV’, il giornalista Cristóbal Soria ha dichiarato: “Sergio Ramos ha detto al Real Madrid che avrebbe giocato anche gratis e che i soldi erano un problema minore. Allo stato attuale, però, è fuori dal Real all’80%”.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Lascerà il Real Madrid”

Una clamorosa notizia di mercato che mette in evidenza l’interesse di diverse società ai vertici europei per garantirsi le prestazioni sportive di uno fra i più forti difensori centrali della generazione. Il 34enne è in scadenza di contratto a giugno e in caso di mancato rinnovo potrebbe accasarsi altrove a parametro zero. La Juvnetus è una delle squadre in polpe per l’acquisto del difensore. Infatti sembra che alcune fonti vicine al calciatore spagnolo siano sicure del mancato rinnovo contrattuale con i merengues. C’è però da dire che, nonostante l’età, Sergio Ramos resta un leader imprescindibile in campo e fuori per il patron blancos Florentino Perez, al di là di tutto, sarebbe una grossa perdita.

Juventus e Paris Saint Germain, su tutte, fiutano l’affare. E l’ipotesi di arrivare a Sergio Ramos a parametro zero sembra più che ghiotta. E in un certo senso, visto l’allarme difensori che sta vivendo in questo momento la Juventus, un profilo dal carisma come lo spagnolo farebbe certamente comodo, soprattutto in competizioni internazionale come la Champions League. L’accoppiata difensiva De Ligt, Sergio Ramos è fantacalcio ma chissà non possa diventare realtà già nella prossima stagione. Tenendo sempre presente della forte concorrenza del Psg, non nuovo in colpi di questo genere.