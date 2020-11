Icardi non convince al Psg, calciomercato: la Juventus ci pensa?

Calciomercato Juventus, Mauro Icardi non sta attraversando un ottimo periodo con il Psg: Tuchel gli preferisce costantemente Kean, e non è da escludere un possibile addio dell’argentino a fine stagione

Icardi calciomercato Juventus/ Mauro Icardi non sta vivendo sicuramente il suo migliore dall’inizio dell’esperienza parigina. In questo scorcio di stagione, infatti, molte volte l’argentino è stato relegato in panchina: l’acquisto di Kean proprio l’ultimo giorno di mercato ha cambiato un po’ le gerarchie in casa Psg. L’attaccante ex Juventus, infatti, a suon di prestazioni importanti, condite da goal pesanti sia in campionato che in Champions League, si è guadagnato in pianta stabile un posto da titolare, a discapito proprio dell’ex capitano dell’Inter.

Al momento la situazione è ancora gestibile, ma sicuramente va monitorata: nel caso in cui Icardi non dovesse scendere con continuità in campo, ecco che le quotazioni di un suo possibile addio a fine stagione potrebbero gioco forza lievitare. Ricordiamo che l’argentino è stato acquistato quest’estate dall’Inter per circa 50 milioni di euro più dieci di bonus legati a prestazioni individuali e di squadra, e quindi è difficile ( se non improbabile) che il club transalpino possa scendere al di sotto di questa cifra. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, uno dei club che monitora questa situazione con interesse è la Juventus, che già l’anno scorso ha avuto dei contatti importanti con l’entourage del calciatore.