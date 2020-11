Juventus, infermeria piena: gli indisponibili di Pirlo aumentano, così come la preoccupazione: dalla Francia si ferma pure Rabiot

Juventus, l’infermeria si sta sempre di più riempendo: gli indisponibili nella rosa titolare di Andrea Pirlo aumentano, e aumentano – di conseguenza – le preoccupazione: dalla Francia si ferma pure Rabiot per un problema muscolare.

Ennesima tegola per la Juventus di Andrea Pirlo, infatti le notizie in arrivo dal ritiro della Francia non sono confortevoli: si è fermato anche il centrocampista Adrien Rabiot per un problema muscolare. Il centrocampista ha saltato l’amichevole di ieri contro la Finlandia, ma Didier Deschamps spera di averlo a disposizione per le gare di Nations League contro Portogallo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Messi supera Ronaldo: è lui la priorità

Juventus, allarme infortuni: tutti gli indisponibili di Pirlo

sabato la sua Francia giocherà contro il Portogallo e per l’occasione il ct Didier Deschamps spera di riavere Rabiot fra i disponibili per il match. Al momento, infatti, il giocatore dovrebbe restare in Nazionale e sottoporsi a ulteriori esami che dovranno stabilire l’entità dell’infortunio muscolare. Pirlo incrocia le dita sperando in una breve risoluzione, sperando di averlo disponibile già per la prossima sfida allo Stadium contro il Cagliari.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Lascerà il Real Madrid”

Ma Rabiot non è l’unico indisponibile in casa bianconera. Pirlo dovrà fare a meno di Aaron Ramsey, che si è infortunato in Champions e dovrebbe tornare a disposizione soltanto fra una quindicina di giorni (a fine settimana è fissato un controllo per vedere se sta recuperando dalla lesione). Considerando poi anche le altre assenze a mediana: Bentancur e Arthur si sfideranno il prossimo mercoledì a Montevideo in Uruguay-Brasile per le qualificazioni ai Mondiali, e quindi i due bianconeri torneranno alla Continassa soltanto venerdì, alla vigilia del match di campionato, si comprende come la Juventus sia in emergenza proprio nel settore di centrocampo, soprattutto se alla lista dovesse aggiungersi anche, come sembra, Adrien Rabiot. C’è molta sfortuna nella rosa di Pirlo, molti dei titolari ancora non hanno iniziato la stagione, pensiamo ad esempio a De Ligt.