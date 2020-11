Juventus, una pizzeria napoletana a Parigi ha proposto un nuovo gusto chiamato “anti-juve”, l’idea ha scatenato il web

Juventus, la pizza anti bianconeri! Come viene riportato in un sondaggio di ‘Tuttosport‘ dopo la sconfitta 3-0 a tavolino, per la mancata partecipazione del Napoli, la rivalità fra i tifosi del Napoli nei confronti della Juventus sembra sempre più costante, questo è stato solo l’ultimo degli eventi della sfida infinita fra Juve e Napoli. Le due squadre, divise da una rivalità storica, in questi giorni hanno infiammato il panorama della Serie A con la vicenda della partita fantasma e del conseguente ricorso del presidente De Laurentis. L’antagonismo, ravvivato dalla sentenza, è riuscito a coinvolgere i tifosi delle due squadre anche fuori dall’Italia. E proprio in Francia, a Parigi per la precisione, si è sancito l’ultimo segno di questa rivalità. Una pizzeria napoletana all’ombra della Tour Effiel ha aggiunto sul menù un piatto particolare: “la pizza Anti-Juve”.

Juventus, arriva la pizza anti bianconeri: la proposta di una pizzeria a Parigi

L’invenzione dei partenopei, dal costo di 19.00 euro, ha scatenato le battute l’ironia dei tifosi social che hanno ripreso a schernirsi e a battibeccare per mantener fede alla rivalità -oramai- continua. Un piccolo particolare a cui i pizzaioli napoletani non hanno fatto caso, o forse sì, sono i colori della pizza.