Rinnovo Dybala, calciomercato Juventus: nessuna novità in vista

Calciomercato Juventus Dybala rinnovo/ Non ci sono novità per quanto concerne il possibile rinnovo di Paulo Dybala. A rivelarlo è tuttojuve.com, che spiega come permanga ancora una sostanziale discrepanza tra richiesta ed offerta per il prolungamento del contratto, in scadenza esattamente tra due anni. La Joya, infatti, per rinnovare vorrebbe un quadriennale da circa 15 milioni di euro annui, mentre la Juve non intenderebbe sforare il muro dei 10 milioni: distanza che al momento appare piuttosto difficile da colmare, anche perché non sono stati programmati summit importanti nei prossimi giorni.

Ovviamente tutto questo non può non ripercuotersi in maniera deleteria sulle prestazioni dell’attaccante, che in occasione del match contro la Lazio all’Olimpico ha fornito una delle prestazioni più scialbe da quando veste la maglia bianconera. Un periodo totalmente no, insomma, come testimoniato anche dalle recenti dichiarazioni del ct dell’Argentina Scaroni.