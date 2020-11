Aouar, arriva offerta della Juventus per il talento del Lione. Eccola

Offerta ufficiale della Juventus per il talento del Lione. Per mettere le mani su Aouar, i bianconeri hanno avanzato un’offerta che comprende due calciatori.

«Negli ultimi giorni di mercato, la Juve è stata davvero vicina a prendere Aouar. Oltre a una quota cash, i bianconeri hanno offerto anche De Sciglio e Bernardeschi per un possibile scambio con il Lione». Sono parole del giornalista di Sky Gianluca Di Marzio che ha spiegato perché il talento dei rossoblù di Garcia non è finito a Vinovo. «L’allenatore Andrea Pirlo ha deciso di andare all in su Federico Chiesa. Questo perché non si potevano prendere entrambi i giocatori per una questione di budget. Ma non è finita, l’operazione può essere solo rinviata a gennaio visto che il francese è in cima alla lista del CFO bianconero Fabio Paratici».

Aouar, il pallino di Paratici

Il costo del cartellino è almeno di 40 milioni di euro e investimenti del genere si fanno solo se ponderati a dovere. Aouar, protagonista assoluto in terra francese e anche nella scorsa Champions League con la maglia della squadra allenata da Rudi Garcia, è il pallino di Fabio Paratici. E’ un mediano moderno, capace di fare bene entrambe le fasi e anche di trovare delle reti importanti. Piedi buoni e pensiero veloce per un calciatore che adesso ha maturato l’idea di cambiare aria. Dopo la chiusura delle liste disse che non era arrivato ancora il momento. Arriverà a gennaio oppure a giugno?