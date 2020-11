Calciomercato Juventus, nonostante l’ottimo rapporto nell’asse Torino – Barcellona, sembra esserci un intoppo nell’operazione Bernardeschi

Calciomercato Juventus, salta l’operazione tra Juventus e Barcellona: i due club hanno buoni rapporti in sede di mercato ma non sono arrivati alla chiusura dell’operazione Bernardeschi.

Stando, infatti, a quanto viene riferito da ‘Don Balon‘, uno dei colpi che il Barcellona aveva in canna era l’affare Federico Bernardeschi. Ma la situazione sembra, ormai, saltata definitivamente. La Juventus aveva aperto alla cessione, proponendo uno scambio per Ousmane Dembélé: l’esterno offensivo francese già vecchio pallino di Fabio Paratici., ma una serie di eventi stanno complicando il suo trasferimento.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi-Barcellona: c’è l’intoppo

I vari problemi nella rosa blaugrana hanno fatto cambiare idea alla dirigenza, in primis, l’infortunio ad Ansu Fati e le prestazioni di Griezmann, hanno indotto Koeman a dare più fiducia a Dembélé, anche perché nelle ultime partire sta facendo un gran bene. Con la permanenza del francese, dunque, il Barcellona non avrà più bisogno di un rinforzo dal profilo di Bernardeschi. Salta un’operazione tra Juventus e Barcellona nonostante gli ottimi rapporti fra i due club.

Dopo lo scambio in estate tra Juventus e Barcellona, nell’operazione che ha portato Arthur in bianconero e Pjanic in blaugrana, altre operazioni potrebbero nascere tra i due club, ma non più con Bernardeschi come oggetto della trattativa. Entrambe possono vantare ottimi giocatori in rosa, apprezzati da ambedue gli allenatori. Tuttavia, una trattativa imbastita per le prossime sessioni di mercato sembra ormai definitivamente saltata. Qualora infatti i bianconeri volessero fare cassa con la cessione di alcuni giocatori dovranno puntare altrove. La Vecchia Signora molto probabilmente già nel mercato di gennaio interverrà sul mercato, sia in entrata che in uscita. Gli obiettivi sono un mediano e un laterale difensivo. Senza dimenticare che i bianconeri, oltre a Morata, non hanno più prime punte, dunque non sarebbe nemmeno impossibile cercassero anche un centroavanti che possa subentrare a Morata.