Continuano in questi giorni le voci di calciomercato per la Juventus. Che già a gennaio potrebbero fare dei movimenti in difesa.

Al momento infatti proprio quello arretrato sembra essere il reparto che necessita di qualche ritocco. De Ligt e Alex Sandro stanno per rientrare dopo lunghi infortuni che hanno privato Pirlo del loro apparto. Ma è nel pacchetto dei centrali che qualcosa bisognerà fare. Chiellini non è più giovanissimo e anche se c’è Demiral in rampa di lancio, è probabile che si possa fare qualche innesto.

