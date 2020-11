Ramos alla Juventus, calciomercato: pronto un triennale da 36 mln totali

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos uno dei nomi maggiormente accostati ai bianconeri in quest’ultimo periodo. Secondo le indiscrezioni dalla Spagna, però, il calciatore vorrebbe un triennale da 12 milioni annui per poter firmare

Calciomercato Juventus Sergio Ramos/ Sta facendo tanto discutere la vicenda contrattuale di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, infatti, in scadenza di contratto il prossimo anno, non ha ancora trovato l’accordo con il Real Madrid. Sebbene in più circostanze il patron dei Blancos Florentino Perez abbia manifestato la sua intenzione di voler assecondare le richieste del calciatore, al momento la fumata bianca appare piuttosto lontana. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, infatti, la richiesta del capitano della Spagna sarebbe chiara: triennale da 12 milioni annui. Una cifra sicuramente importante per un calciatore che sfiora i 35 anni.

Questa situazione di empasse ha permesso ad alcuni club, tra cui la Juventus, di effettuare alcuni sondaggi con l’entourage del calciatore. Sondaggi che al momento non sono sfociati in una trattativa ufficiale, ma che sono emblematici del fatto che Ramos, qualora non dovesse trovare l’accordo con la squadra nella quale è esploso ad altissimi livelli, non direbbe di no ad un’esperienze estera. Da par suo, la Juve può far leva su un ritrovato appeal internazionale, e l’operazione Cristiano Ronaldo ne è una testimonianza sostanzialmente inequivocabile.