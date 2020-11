Juventus, Dybala scontento: stallo per il rinnovo della Joya

Calciomercato Juventus, al momento nessuna novità per quanto riguarda il rinnovo di Dybala. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ci informa sul fatto che non ci sarebbero incontri all’orizzonte per sbrogliare la situazione

Rinnovo Dybala Juventus/ Non giungono novità per quanto riguarda il rinnovo di Paulo Dybala e questo, per la Joya, rappresenta sicuramente un fardello da non trascurare. La differenza tra la richiesta del calciatore e l’offerta della Juve rimane sostanziale: l’argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 e chiede, per rinnovarlo, un quadriennale da circa 15 milioni di euro annui. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, però, i bianconeri non vorrebbero spingersi oltre il muro di 11 milioni, eventualmente incrementando quest’offerta con dei bonus dipendenti da rendimento e goal.

Discrepanza evidente, che ha prodotto una fase di stallo che permane ormai da settimane e che va ad incidere negativamente sulle prestazioni dell’argentino, che in occasione della gara dell’Olimpico contro la Lazio si è macchiato di un errore inconcepibile, da cui è nata l’azione che ha portato al pareggio di Caicedo. Se si eccettua la doppietta contro il Ferencvaros, insomma, questo scorcio di stagione è stato per l’argentino tutto tranne che l’emblema della felicità.

Calciomercato Juventus, che fare con Dybala? Le possibili soluzioni

Calciomercato Juventus Dybala/ Questa fase di stallo, volente o nolente, dovrà essere interrotta da un momento all’altro. L’interesse di entrambe le parti in causa è quello di risolvere in tempi brevi questa situazione che, se procrastinata, potrebbe rivelarsi assolutamente deleteria per entrambi. Il club bianconero infatti non può rischiare di perderlo al parametro zero, così come al calciatore sicuramente non farebbe bene vivere un anno da separato in casa: la prossima estate potrebbe essere assolutamente risolutiva in tal senso.

La sensazione è che con il passere dei giorni, le probabilità che Dybala possa rimanere alla Juve si assottigliano sempre di più. Le pretendenti non mancano, e soprattutto in Inghilterra i top team sono pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi le prestazioni dell’ex Palermo