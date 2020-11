Calciomercato Juventus, rescissione Khedira: si riprova a gennaio?

Juventus, Khedira continua ad essere un esubero per le casse bianconero e non è escluso che già a gennaio non si possa materializzare l’ipotesi rescissione

Juventus Khedira rescissione/ Sebbene fosse stato dato a più riprese per partente, Khedira alla fine è rimasto, decidendo di non interrompere anzitempo la sua avventura in bianconero. La Juve in tutti i modi ha cercato di pervenire ad una rescissione consensuale del contratto, trovando però le resistenze del calciatore, che ha preferito essere relegato ai margini della rosa pur di non lasciare i 6 milioni che gli spetterebbero da qui fino al termine della stagione. Una scelta comprensibilissima dal punto di vista economico, ma che di fatto ha messo in stand by la carriera del calciatore tedesco, che nonostante si alleni regolarmente con il gruppo, puntualmente non viene convocato per i match in programma.

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, la dirigenza di corso Galileo Ferraris già a gennaio cercherà di ritornare alla carica, provando nuovamente a convincere il calciatore ex Real Madrid ad accettare la proposta di una buonuscita, con la quale tra l’altro i bianconeri potrebbero far respirare le proprie casse. Affinché questo possa materializzarsi, però, è indispensabile che un club decida di puntare sul centrocampista: in questo senso, sebbene qualche mese fa ci sia stato qualche timido approccio dell’Atletico Madrid, tutto sembra tacere.