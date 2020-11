Marcelo alla Juventus, calciomercato: dal Brasile “l’affare si farà”

Calciomercato Juventus, Marcelo continua a restare nei radar dei bianconeri. Dal Brasile si rilancia l’indiscrezione secondo la quale i torinesi avrebbero l’offerta giusta per il terzino brasiliano

Marcelo Juventus calciomercato/ Il matrimonio tra Marcelo e la Juventus potrebbe concretizzarsi la prossima estate. Secondo quanto riportato da alcune fonti brasiliane, infatti, riprese da tuttojuve 24, il club bianconero starebbe meditando di presentare un’offerta ufficiale al Real Madrid per mettere le mani sull’esperto terzino dei Blancos. Le fonti riportano di un’offerta pari a un prestito con diritto di riscatto fissato a 12-15 milioni di euro: una cifra sicuramente importante, per un calciatore che tra non molto andrà in scadenza di contratto.

Al momento, infatti, il brasiliano non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento del suo contratto con il Real Madrid, poiché gli spagnoli vorrebbero proporre un contratto annuale, a differenza della richiesta di un biennale da parte del brasiliano. Ovviamente nel caso in cui si dovesse concretizzare l’affare Marcelo, l’indiziato numero uno a partire sarebbe Alex Sandro, che ha molto mercato soprattutto in Inghilterra.