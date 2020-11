Juventus, dopo l’ultimo allenamento Pirlo opta per il riposo

La Juventus in questo weekend non scenderà in campo visto che la serie A è ferma per gli impegni delle rispettive nazionali.

Questo ovviamente non toglie il fatto che durante la settimana i calciatori che sono rimasti a Torino hanno continuato ad allenarsi per migliorare la loro condizione atletica. Dopo il tour de force dell’ultimo mese c’era comunque bisogno di allentare un po’ i ritmi. La testa è comunque rivolta alla prossima partita che attende il gruppo bianconero, che sfiderà il Cagliari. Non ci sarà contro i sardi Chiellini, ma recuperano De Ligt e Alex Sandro. Oggi l’ultima sessione di allenamento della settimana per i bianconeri.

