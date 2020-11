Ronaldo non riesce a convincere un suo connazionale. Juventus beffata

Pedro Neto è diventato un obiettivo della Juventus. Cristiano Ronaldo tenta di convincerlo, ma il ragazzo preferisce andare al Barcellona.

Continua lo scouting della Juventus alla ricerca di calciatori che possano definitivamente ringiovanire la carta di identità del club. La trasformazione è già in atto, con tanto di allenatore che ha necessità di tempo per affermarsi. Paratici lavora incessantemente con Cherubini, mentre Cristiano Ronaldo gli dà una mano per quello che può con i suoi connazionali. E’ il caso dell’astro nascente del calcio portoghese Pedro Neto che è finito nei radar della Vecchia Signora. E’ esploso in Inghilterra, in quanto alla Lazio non ha trovato lo spazio necessaria dato il tempo ristretto avuto a disposizione.

Pedro Neto snobba la Juventus

A parlare dell’operazione è il portale calciomercato.it che riprende delle indiscrezioni trapelate in Spagna nei giorni scorsi. L’esterno offensivo del Wolverhampton conosce cosa pensa di lui la Juventus, ma sembra non curarsene. Nemmeno l’appeal esercitato da Cristiano Ronaldo, suo compagno di Nazionale, ha smosso le acque. Il giocatore sarebbe molto più tentato dalla proposta del Barcellona dell’eterno rivale Leo Messi. L’argentino è l’idolo d’infanzia di Pedro Neto, che in Catalogna potrebbe tornare a lavorare con l’amico Trincao. Al momento, in ogni caso, il suo futuro resta aperto e il suo prezzo continua a lievitare: per ora, si parla di 40 milioni di euro.