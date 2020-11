Alaba alla Juventus, calciomercato: altri due club sull’austriaco

Calciomercato Juventus, Alaba resta un obiettivo concreto. Non sarà facile, però, mettere le mani sul difensore austriaco, oggetto del desiderio anche di Real e City

Calciomercato Juventus Alaba/ Ieri sulla prima pagina di Tuttosport campeggiava a caratteri cubitali la notizia dell’interessamento della Juventus per David Alaba. In effetti, in queste settimane sarebbero stati proficui i colloqui tra i vertici dirigenziali bianconeri e l’entourage del laterale del Bayern, il cui contratto con i bavaresi, in scadenza la prossima estate, non è stato ancora rinnovato. Come confermato dalle dichiarazioni del padre del calciatore, l’austriaco si è dichiarato piuttosto contrariato per le “voci false che stanno circolando in questo momento“. parole che si riferirebbero evidentemente alla richieste esose del terzino, che per prolungare la permanenza in Germania, chiederebbe non meno di 12 milioni di euro a stagione.

Leggi anche–>Ramos alla Juventus, calciomercato: la scelta di Zidane spiazza tutti

Una cifra che i bavaresi non intenderebbero assolutamente sborsare: anche se il patron Rummenigge ha dichiarato a più riprese la volontà di far continuare l’esperienza del terzino in Germania, al momento le parti sono piuttosto lontane dal trovare un accordo. tutto ciò autorizza molti club a sognare in grande: una delle squadre sulle tracce di Alaba è sicuramente la Juventus. Tuttavia, i bianconeri se la dovranno vedere con altri due top club.