Calciomercato Juventus, l’ultima proposta del Psg sarebbe clamorosa: via Mbappé e dentro Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos di nuovo insieme ma al Paris Saint Germain. La nuova indiscrezione di mercato vedrebbe coinvolte tre società. Infatti Leonardo penserebbe al doppio colpo per il suo Psg. Sia Ronaldo dalla Juventus che Sergio Ramos dal Real Madrid. La coppia di fenomeni nei rispettivi ruoli potrebbe nuovamente incontrarsi da compagni di squadra, ma non a Torino come poteva sembrare in un primo momento, bensì in Francia al Paris Saint Germain. Il doppio sarebbe possibile solo in caso di addio di Mbappé.

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Ramos di nuovo insieme

Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo ancora insieme ma non al Real Madrid e nemmeno alla Juventus. Il futuro del difensore spagnolo potrebbe essere lontano dalla Capitale spagnola, visto che le parti sarebbero sempre più lontane all’ipotesi rinnovo del contratto. Come raccontato in questi giorni, il prolungamento del contratto da parte del difensore non è ancora arrivato, anche se la volontà sarebbe, almeno da parte dello spagnolo, di rimanere ancora in blancos. Sul campione portoghese sono tornate le voci che lo vorrebbero, al termine della stagione, lontano da Torino e dall’Italia, sappiamo come l’insistenza del Psg sia stata presente già ne corso della scorsa stagione, ecco che i francesi potrebbero ripresentarsi un anno prima della scadenza – effettiva – del contratto dell’attaccante portoghese.