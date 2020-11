Deschamps il ct della nazionale francese elogia Rabiot: “Tra rapporto di fiducia, ha una gran capacità di adattamento”

Deschamps, il ct della nazionale francese ha espresso entusiasmanti frasi di elogio nei confronti del centrocampista della Juventus Rabiot. Secondo Deschamps, non è un caso che il centrocampista giochi proprio alla Juventus. Adrien Rabiot è stato infatti uno dei migliori in campo nel match tra la Francia e il Portogallo del compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. Les Bleus, grazie all’1-0 firmato da Kanté, hanno conquistato il pass per la fase finale della Nations League blindando il primo posto in classifica nella classifica. Il centrocampista della Juventus, che aveva iniziato abbastanza in sordina la sua avventura in bianconero, già dal finale della scorsa stagione ha cambiato completamente marcia, confermando tutta la propria forza. E lo conferma lo stesso ct della nazionale francese che in un’intervista riportata su ‘Tuttosport‘ ha detto: ““È cresciuto molto. Ha avuto dei momenti complicati dopo il Psg e gli inizia alla Juve sono stati difficili. Merito suo”.

Deschamps elogi al centrocampista della Juventus: “Gioca lì non per caso”

Il ct Deschamps della Francia ha poi aggiunto parole decisamente incoraggiante nei confronti del centrocampista : “È cresciuto molto. Ha avuto dei momenti complicati dopo il Psg e gli inizia alla Juve sono stati difficili. Merito suo, non posso dire che si stia trasformando ma non è più lo stesso di prima. Tra noi c’è un rapporto di fiducia e continuiamo a confrontarci. Sulla posizione non si pone il problema, se gioca troppo basso o alto, troppo a destra o a sinistra. Lui ha questa capacità di adattamento“.