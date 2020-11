Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Dybala oggi compie 27 anni. Fra gli auguri, oltre alla società bianconera, spuntano quelli della fidanzata Oriana Sabatini che in un lungo post Instagram fa gli auguri al suo fidanzato con una foto di loro due mentre si baciano. Oriana nella dedica, che ha usato come didascalia alla foto, ha scritto: “Ti amo oggi e ogni giorno un po’ di più, anche se da quest< altezza sembra impossibile; e il mio desiderio per te in questo giorno, come sempre, è di poterti vedere felice, fare qualunque cosa, essere ciò che vuoi e nel modo che vuoi. Sei incredibile e meriti tutto quello a cui ambisci. Buon compleanno vita mia, ti amo con tutta l’anima e molto di più!”

Juventus, tanti auguri Dybala! L’attaccante spegne oggi 27 candeline

Oltre alla fidanzata Oriana, anche la società bianconera si espone pubblicamente nel fare gli auguri al proprio attaccante “E sono 27 per Paulo Dybala! Oggi è il compleanno della Joya, il suo sesto in bianconero. Il sesto: Paulo è a Torino dal giugno 2015. Un cammino, il suo, costruito con oltre 200 presenze con la maglia della Juve, coronate da tanti trofei e arricchite dai suoi gol, 96 al momento, un numero sempre più vicino a quello di Gabetto, Platini e Charles che lo precedono di poco nella classifica dei top-scorer bianconeri. 96 gemme (“Joya”significa proprio questo: gemma, gioiello), per un Dieci che fa di talento, estro e classe un bagaglio unico. In questo giorno speciale, dedichiamo a Paulo tutto il nostro affetto. Buon compleanno, Paulo! Feliz cumple, Joya!“ la nota ufficiale della Juventus comparsa sul proprio sito ufficiale.

