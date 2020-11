Juventus, infortunio Bonucci: ecco quando rientrerà il difensore

Leonardo Bonucci ha lasciato il ritiro della Nazionale per smaltire i postumi dell’infortunio patito in occasione della gara dell’Olimpico contro la Lazio

Bonucci Juventus Infortunio rientro/ A margine della conferenza stampa di presentazione del match Italia-Polonia, Leonardo Bonucci ha dichiarato alla stampa il suo forfait per il match di Nations League e il rientro immediato a Torino. Una scelta ponderata da parte del capitano della Juventus, che lamenta un fastidio muscolare già dalla gara di domenica scorsa contro la Lazio. A scopo precauzionale, quindi, l’ex calciatore del Bari comincerà alla Continassa il proprio lavoro differenziato.

Difficile stimare i tempi di recupero, anche se la speranza dello staff medico bianconero è che il difensore possa rientrare per la partita contro il Benevento, in programma il 28 novembre. A rivelarlo è tuttojuve.com, che spiega come il calciatore comincerà sin da subito il programma di lavoro, per poter essere al top della forma in occasione della gara contro il Barcellona, dell’8 dicembre.