Juventus, sta per iniziare un rush di fine 2020 da brividi

La Juventus si gode questi due giorni di relax prima di tornare ad allenarsi in vista del ritorno in campo in serie A contro il Cagliari.

Da sabato 21 novembre a martedì 22 dicembre tanti impegni in calendario per la squadra di Andrea Pirlo, un rush finale di questo 2020 nel quale bisognerà cercare di raccogliere più successi possibile. Potrebbe essere la vera chiave di una stagione molto usurante, nella quale il Covid continua ad essere un vero e proprio imprevisto che può cambiare le carte in tavola.

