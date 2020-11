Calciomercato Juventus, Laporta si ricandida come presidente del Barcellona e avrebbe come primo obiettivo il difensore De Ligt

Calciomercato Juventus, De Ligt potrebbe di nuovo tornare di moda in casa blaugrana. Laporta sarebbe in candidatura per diventare il nuovo presidente del Barcellona, qualora lo diventasse ufficialmente avrebbe come primo reale obiettivo di mercato il rinforzare la difesa, ovviamente, l’obiettivo numero uno rimane De Ligt della Juventus. C’è fermento al Barcellona per le nuove elezioni sulla presidenza dopo le dimissioni di Bartomeu. Tra i candidati c’è anche l’ex numero del club blaugrana Joan Laporta, che punta ad un nuovo mandato al ‘Camp Nou’ Per convincere i tifosi sarebbe pronto -immediatamente- a porta un grande colpo.

Calciomercato Juventus, De Ligt: arriva la super offerta per il difensore

Il Barcellona non vive certamente uno dei periodi più positivo, anzi, momento decisamente delicato non solo sul piano dei risultati ma anche a livello economico, con Laporta che ha comunque promesso dei massicci investimenti sul mercato e il rafforzamento della rosa a disposizione del tecnico Koeman. Lionel Messi è dal futuro incerto, la pulce non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza in estate. Laporta, in caso di elezione, vorrebbe convincere il fuoriclasse argentino a restare rivoluzionando la squadra e puntando sull’arrivo di big al Barcellona, con acquisti di fama mondiale. Come dicevamo poc’anzi uno degli obiettivi principali di Laporta, come viene riportato anche su ‘Diario Gol’, è quello del difensore centrale bianconero Matthijs de Ligt, nome in cima alla lista dei desideri anche del tecnico e connazionale proprio di Koeman.