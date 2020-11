Calciomercato Juventus, potrebbe arrivare gratuitamente in bianconero. Le ipotesi di uno scambio con l’Inter sembrano essere saltate

Calciomercato Juventus, Milik, subentrato ieri nella gara persa contro l’Italia in Nations League, è al centro di alcune voci che lo vedrebbero protagonista del calciomercato. Prende sempre più quota l’ipotesi Juventus.

Arkadiusz Milik è il protagonista del prossimo mercato. Dopo l’ormai consolidata esclusione dal Napoli e del suo progetto, l’attaccante polacco è in cerca di una nuova squadra, su di lui, sin dalla scorsa sessione di mercato si sono susseguite voci, alcune molto concrete, che non hanno, però, portato alla chiusura definitiva. Ma Milik è ancora nei pensieri di molti club ai vertici di Serie A: Juventus e Inter sopra tutti, coi nerazzurri che potrebbero nuovamente provarci a gennaio sfruttando il malcontento di Eriksen, come eventuale pedina di scambio, così come i bianconeri utilizzerebbero il cartellino di Federico Bernardeschi, ormai anche lui ai margini del progetto, senza un vero e proprio posto fisso in squadra.

