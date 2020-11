Calciomercato Juventus, Mancini in scadenza: bianconeri in agguato

Calciomercato Juventus, il CT della nazionale italiana è in scadenza di contratto, l’ipotesi del ritorno nel grande club non è da escludersi

Calciomercato Juventus, il CT della nazionale Roberto Mancini è in scadenza di contratto. L’allenatore vede avvicinarsi la scadenza del suo contratto con la nazionale italiana e potrebbe far ritorno in un grande club di Serie A. Il presidente Gravina saprebbe già a chi affidare la panchina qualora Mancini decidesse di ritornare ad allenare un club. Dal 2018 sino ad oggi Roberto Mancini ha rivoluzionato la nazionale italiana e l’ha riportata a grandi livelli dopo la clamorosa esclusione dal passato mondiale sotto la guida di Ventura. Il contratto del commissario tecnico è in scadenza ed il presidente Gravina ha commentato la situazione. Idea low cost qualora dovesse essere sostituito. La Juventus osserva da vicino la situazione.

