Calciomercato Juventus, bianconeri vigili sull’esterno offensivo

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di grande discussione in questi giorni nei quali sono fermi i campionati.

La società bianconera starà senz’altro pianificando le mosse future per rendere la squadra di Pirlo sempre più competitiva. Questo non vuol dire che ci saranno innesti sicuri a gennaio. Del resto la dirigenza ha dimostrato di saper pianificare nel migliore dei modi i propri “investimenti” e sarà così anche questa volta. Continuano però ad accumularsi rumors sui possibili colpi bianconeri.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, sfida a due per il gioiello del Moenchengladbach

Calciomercato Juventus, Traorè sta giocando poco

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, in Inghilterra si sta facendo bollente la questione legata all’attaccante esterno Adama Traorè, che nella scorsa estate è stato al centro di numerose trattative. Con la dirigenza bianconera che continua a tenerlo d’occhio con costanza. Traorè in questa prima parte della stagione ha perso la maglia da titolare, non è riuscito a giocare dall’inizio con continuità. E oltremanica, secondo “The Athletic”, questa potrebbe essere una strategia per convincere Traorè a rinnovare il suo accordo con il Wolverhampton. Rinnovo che però per adesso non è arrivato. Per questo motivo la Juventus continua a rimanere con gli occhi vigili sul futuro dell’esterno offensivo.