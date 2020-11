Juventus, problemi a centrocampo. E se la soluzione fosse in casa?

La Juventus domani tornerà a lavorare in vista della ripartenza del campionato di serie A. Sabato affronterà il Cagliari.

Se c’è un reparto che ancora non sembra aver trovato i giusti equilibri finora è la linea mediana. Pirlo ha alternato tutti gli elementi a sua disposizione ma non sembrano esserci titolari fissi. Manca forse la figura del playmaker dai piedi buoni, anche se il sistema di gioco bianconero sembra poter prescidendere dall’utilizzo di un regista vero e proprio. Tuttavia si punta ad una maggior qualità nel palleggio ed è per questo motivo che è spuntata fuori una nuova soluzione.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, sfida a due per il gioiello del Moenchengladbach

Juventus, in futuro una chance per Khedira?

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe avere già in casa la soluzione ai suoi problemi in mezzo al campo. Il quotidiano rosa infatti sottolinea come potrebbe essere fondamentale per Pirlo la presenza di Sami Khedira, che con la sua esperienza potrebbe dare una mano in questa fase della stagione. Il tedesco è finito ai margini della rosa dopo la sua mancata cessione alla fine dello scorso torneo, per ora continua ad allenarsi cercando la miglior forma possibile, ma non è sceso mai in campo. Considerato che adesso il calciatore ha superato i problemi fisici e che sul suo talento non si discute, chissà che Pirlo in futuro non possa decidere di concedergli una chance.