Bonucci sogna un recupero lampo. Ma la Juventus non vuole rischiare

Bonucci sta provando a stringere i denti per completare un recupero lampo in campionato. Ma la Juventus non vuole rischiare assolutamente nulla.

Leonardo Bonucci prova a stringere i denti. E sarebbe qualcosa di incredibile considerando il forfait dato in Nazionale. Il pensiero di Pirlo corre principalmente alla difesa, il reparto che dovrà fronteggiare le defezioni principali e le maggiori incertezze. Il co-capitano di Juventus e Nazionale si è fermato è rientrato domenica notte a Torino dopo aver sostenuto dalla tribuna i compagni nella vittoria sulla Polonia. Il Corriere dello Sport per lui parla di un problema agli adduttori. Di base dovrebbe star fuori una ventina di giorni ma la speranza è che possa rientrare prima.

Bonucci vuole provare a rientrare