Calciomercato Juventus, il Milan e Calhanoglu sembrano arrivati ad una rottura totale per il rinnovo, ora il giocatore è libero di andarsene

Calciomercato Juventus, Milan furibondo con Calhanoglu e il suo entourage: il club non intende più trattare dopo le richieste decisamente onerose. Il giocatore turco è quindi pronto ad andarsene, alla finestra ci sono la Juventus ed Inter ma i bianconeri sembrano essere attualmente in vantaggio.

Sembra ormai rottura totale tra il Milan e Hakan Calhanoglu. Una rottura che è giunta dopo le richieste del turco e del suo entourage per rinnovare il contratto con la società rossonera. Il giocatore chiederebbe un rinnovo da 7 milioni di euro annui, una richiesta giudicata eccessiva dalla dirigenza milanista, che sembra essere ormai spazientita e decisa nel non rinnovare il contratto con il suo giocatore.

Calciomercato Juventus, rottura totale con il Milan: ora il giocatore è libero

Le indiscrezioni di ‘Tuttosport‘ sottolineano di come ormai il Milan non intenda più trattare. La società rossonera deve solo decidere se cederlo a gennaio oppure se arrivare fino alla fine della stagione e aspettare che qualche squadra sfrutti l’occasione per prenderlo a zero. La richiesta di 7 milioni all’anno si è rivelata una vera e propria bomba, inesplosa, visto che la dirigenza milanese non vuole accontentare le richieste dell’entourage del giocatore reputate decisamente eccessive. Dunque la Juventus sarebbe la prima pretendente all’acquisto del centrocampista turco ma non manca la concorrenza.

Il futuro del centrocampista classe 1994 potrebbe, comunque, essere ancora in Serie A. Oltre alla Juventus è sempre da sottolineare l’interesse dell’Inter che avrebbe bisogno di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Attenzione però anche alle piste che arrivano dall’estero: dal ritorno, non improbabile, in Bundesliga, fino all’ultima ma non remota ipotesi della Premier League inglese. Dalla Spagna invece potrebbe esserci l’Atletico Madrid di Simeone, che sembra essere uno dei club esteri maggiormente interessati all’ex Bayer Leverkusen. Ma la Juventus è comunque una delle favorite.