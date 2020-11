Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane Camavinga, il classe 2002 del Rennes è già una stella: un giocatore dal futuro roseo

Calciomercato Juventus, il giovane centrocampista Eduardo Camavinga ha stregato i maggior top club europei fra cui la Juventus. Il centrocampista classe 2002, già stella del suo Rennes, potrebbe diventare un occasione concreta nei radar bianconeri.

Tutti pazzi per Eduardo Camavinga. La stella classe 2002 di proprietà del Rennes ha già attirato su di sé le attenzioni di praticamente tutti i club più importanti a livello europeo. Tra questi c’è anche la Juventus, che potrebbe approfittare della nuova strategia del Real Madrid: assist dei merengues, che penserebbero ad un’alternativa.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per la giovane stella: assist dal Real

Secondo infatti quanto riportato dal portale sportivo ‘Don Balon’, il Real Madrid starebbero anche pensando ad un’alternativa al giovanissimo talento francese. Si tratta di Kalvin Phillips, mediano che si sta mettendo in mostra con la maglia del Leeds di Bielsa.

Il centrocampista 24enne di origini inglesi ha costi e concorrenza nettamente inferiori rispetto a Camavinga, valutato dalla dirigenza del Rennes almeno 55-60 milioni di euro. Potrebbe così defilarsi un importante rivale e pretendente per il cartellino del francese, dando più spazio alla manovra alla Juventus. Staremo a vedere cosa accadrà, ma una cosa è certa: il talento di Camavinga non si discute.

Un calciatore dalle indubbie qualità che ha già saputo mettersi in luce sia nel suo attuale club, il Rennes, che nella nazionale francese dove è già andato al gol all’esordio. Camavinga è una piccola certezza e una delle stelle nascenti del calcio futuro. In tal senso la Juventus vorrebbe assicurarsi proprio un giovane dalla prospettiva rose per po non spendere l’impossibile in futuro, e già, nonostante la giovanissima età, il mediano è un 2002, il cartellino di Camavinga è prezzato premium. Ma la Juventus è disposta a fare qualche sacrifico con la certezza di andare a chiudere per un gioiello del calcio europeo.