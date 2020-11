Juventus in ansia per Bentancur. In nazionale uruguaiana il compagno di squadra Luis Suarez è riscontrato positivo al Covid-19

Juventus, ansia per Bentancur. Dalla nazionale uruguaiana non arrivano buone notizie, Luis Suarez è stato riscontrato positivo al Covid-19. L’attaccante è il quarto contagiato in nazionale dopo Vina, Munoz e l’addetto stampa. Non potrà, così, prendere parte nel match di sabato in Liga tra i blaugrana e l’Atletico Madrid e salterà la sfida, sempre con la nazionale, contro il Brasile. Suarez è risultato positivo al Covid-19 e salterà la partita di qualificazione ai Mondiali 2020 contro il Brasile, in programma martedì a Montevideo. L’annuncio la federcalcio uruguaiana, informando che oltre al ‘Pistolero’, che è asintomatico, sono risultati positivi anche il portiere Rodrigo Munoz e il capoufficio stampa della nazionale.

Juventus in ansia per Bentancur, guaio dalla nazionale

Gli altri giocatori e il tecnico Oscar Washington Tabarez sono stati sottoposti a tampone, che ha dato però esito negativo. Ma, e il Genoa ha fatto scuola, altri contagiati potrebbero emergere nei prossimi giorni. Così Bentancur, come i cagliaritani Diego Godin e Nahitan Nandez, avversari della Juventus sabato sera all’Allianz Stadium, sono in apprensione. L’Uruguay stanotte ospita a Montevideo il Brasile, sfida di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Suarez, come dicevamo poc’anzi, non soltanto perderà questa partita, ma dovrà pure rinunciare al big match della Liga contro la sua ex squadra: sabato è infatti in programma un super match fra Atletico Madrid-Barcellona.