Calciomercato Juventus, per Dybala rinnovo o addio: la scelta

Calciomercato Juventus Dybala/ Come in una coppia di innamorati, Dybala e la Juventus stanno vivendo una pausa di riflessione. Un momento no, insomma, per due amanti che reciprocamente si sono dati tanto, aiutandosi a vicenda: la Joya ha contribuito in maniera forse determinante alla vittoria di molti dei 9 scudetti consecutivi vinti dal club bianconero. La Vecchia Signora, dal canto suo, ha formato il giovane ex Palermo, che da non molto ha compiuto 27 anni, permettendogli di entrare a gamba tesa nel panorama internazionale. Nel calcio che conta, insomma.

Tuttavia, la situazione rinnovo contrattuale sta rappresentando un vero e proprio boomerang per il forte calciatore argentino, il cui contratto in scadenza nel 200 non è stato ancora prolungato. A nulla, per ora, sono valsi i tentativi di mediazione di Jorge Antun, che ha cercato, al momento invano, di risolvere la questione con il più classico degli happy ending. E invece, per convolare a nozze, le due parti in causa dovranno riuscire a superare questo momento di crisi. Fisiologico, per carità, ma sicuramente potenzialmente corrosivo.