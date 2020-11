By

Calciomercato Juventus, tante occasioni a parametro zero di giocatori in scadenza di contratto. Molte occasioni, fra cui diversi top player potrebbero lasciare il rispettivo club. Ecco una lista in ordine di età di tutti i possibili colpi già attuabili a gennaio:

David Alaba 28 anni : andrà in scadenza a fine stagione con il Bayern Monaco, è il laterale con più mercato in questo momento. Un obiettivo concreto della Juventus che, però, dovrà sottoporsi ad un adeguamento del contratto visto che il suo entourage richiede una cifra pari ai 15 milioni di euro a stagione, troppo onerosi per la Vecchia Signora.

: andrà in scadenza a fine stagione con il Bayern Monaco, è il laterale con più mercato in questo momento. Un obiettivo concreto della Juventus che, però, dovrà sottoporsi ad un adeguamento del contratto visto che il suo entourage richiede una cifra pari ai 15 milioni di euro a stagione, troppo onerosi per la Vecchia Signora. Angel Di Maria 32 anni: fra i top player in partenza è quello che potrebbe, comunque, rimanere a Parigi qualora si trovasse un accordo e un eventuale prolungamento, che ancora però non c’è, perché il salario è troppo alto. Per averlo bisognerà fare pazzie, e in questo momento la Juventus non se le può permettere.

Calciomercato Juventus: tutte le occasioni dei parametro zero a gennaio

Julian Draxler 27 anni: sempre dal Paris Saint Germain, il giocatore vorrebbe ripartire. Una parabola in Francia troppo deludente, un contratto che difficilmente riceverà una proposta di rinnovo, un ruolo con troppa concorrenza per permettersi l’incostanza del tedesco. Che però nel campionato italiano farebbe sicuramente la differenza, magari nella giusta squadra, già in passato fu molto vicino a vestire la maglia bianconera. Tra l’altro lo stipendio del giocatore è -decisamente- ragionevole rispetto, ad esempio, a quello di Di Maria.

