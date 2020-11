Calciomercato Juventus, ormai Khedira è sempre di più separato in casa. A gennaio la cessione del tedesco sembra ormai certa.

Calciomercato Juventus, Sami Khedira è sempre di più separato in casa. A gennaio la cessione del centrocampista tedesco è ormai certificata. Fuori dal progetto di Pirlo e fuori rosa il giocatore sta pensando alla sua nuova destinazione, vuole rimanere in Europa e dunque vuole evitare di riciclare quanto fatto da Higuain e Matuidi sbarcati nel campionato americano. Sami quasi certamente rimarrà in Europa per provare a rimettersi in gioco nel massimo campionato mondiale.

Calciomercato Juventus, lascia Torino a gennaio: cessione immediata

Se ne è parlato a lungo già negli scorsi mesi, ma alla fine Khedira è rimasto alla Juventus, nonostante un chiaro messaggio ad inizio stagione di Pirlo che ufficializzava la separazione dal progetto. Il contratto del centrocampista tedesco scadrà a giugno 2021, a fine stagione. I bianconeri da mesi hanno scelto di non rinnovarlo. Dopo la mancata risoluzione, che per mesi è stata cercata con scarso successo, l’ex Real Madrid è rimasto da separato in casa nel club bianconero. Secondo le indiscrezioni riportate da ‘Bild‘ ora Khedira si sarebbe deciso a dire addio già nel mercato invernale, a gennaio.