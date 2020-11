Calciomercato Juventus, bianconeri alla ricerca di un nuovo regista per il centrocampo. Piace Paredes del Psg, ma occhio all’Inter

Calciomercato Juventus, bianconeri sono alla disperata ricerca di un regista per il centrocampo da regalare al proprio allenatore Andrea Pirlo. Come sappiamo fra le possibili lacune dell’attuale centrocampo, molto giovane e di qualità, c’è l’assenza di un vero regista di ruolo. L’adattamento di Bentancur, nonostante il giocatore abbia le caratteristiche idonee, non convince e Pirlo preferirebbe sfruttarlo da interno. Dunque è normale pensare che a gennaio la società investirà su mercato. Molti nomi sono stati affiancati alla Vecchia Signora, ma nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi Parades del Psg, un obiettivo che piace al maestro ma che ha, comunque, l’interesse concreto anche dell’Inter.

Calciomercato Juventus, cercasi regista: è sfida a due per l’argentino

Ai bianconeri piace molto il profilo di Paredes, il regista perfetto da regalare a Pirlo per la prossima stagione. L’argentino piace sia al tecnico che alla dirigenza, ma viste le ultime indiscrezioni, per lui si profila una nuova battaglia di calciomercato con l’Inter, che sarebbe pronta ad offrire a Leonardo il cartellino di Eriksen in cambio. Ma la Juventus, nonostante sia ancora in gioco ha già studiato il rilancio per convincere la dirigenza parigina. I bianconeri, quindi, si troverebbero costretti a rilanciare, proponendo anche loro uno scambio: il cartellino di Federico Bernardeschi, che già in passato fu accostato al Psg nell’ambito di una possibile operazione per portare Julian Draxler a Torino.