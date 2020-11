Calciomercato Juventus, cessione Khedira: c’è una novità

Juventus, il futuro di Khedira è un rebus: il centrocampista tedesco nelle ultime ore avrebbe aperto alla possibilità di lasciare la Vecchia Signora a gennaio

Calciomercato Juventus Khedira/ Novità in casa Juventus sul fronte Sami Khedira. A più riprese vi abbiamo detto che il tedesco non è considerato parte integrante del progetto bianconero. Fabio Paratici la scorsa estate ha cercato di piazzare l’ex Real Madrid, per poter avere a disposizione denaro a sufficiente con il quale mettere a posto il bilancio. Il contratto del centrocampista scade esattamente tra un anno: a nulla sono valsi i tentativi del club torinese di proporre una buonuscita a prezzo ridotto.

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, però, qualcosa sembra essere cambiato. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il calciatore si sarebbe convinto a lasciare la Juventus già nel mercato di riparazione, anche perché Andrea Pirlo fino ad ora ha deciso di non schierarlo in nessuno dei match ufficiali che hanno visto coinvolti Cristiano Ronaldo e compagni. La mezzala, però, preferirebbe rimanere in Europa, approdando in un campionato competitivo, in una squadra che gli possa garantire palcoscenici importanti.