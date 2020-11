Locatelli alla Juventus, calciomercato: servono 40 mln di euro

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Locatelli? Il centrocampista del Sassuolo è valutato dagli emiliani circa 40 milioni di euro

Calciomercato Juventus Locatelli/ Il restyling della Juve vede il centrocampo come il reparto potenzialmente soggetto al maggior numero di cambiamenti. Del resto, anche la scorsa campagna acquisti è stata orientata da Fabio Paratici all’acquisto di calciatori giovani, che potessero incrementare non soltanto il tasso qualitativo della rosa, ma allo stesso tempo sortissero l’effetto di abbassare il monte ingaggi e l’età media della rosa bianconera. Operazione riuscita soltanto in parte, perché se da un lato Mckennie si sta rivelando una piacevole sorpresa e Rabiot sta confermando i buoni progressi evidenziati sul tramonto della passata stagione, diverso è invece il discorso relativo ad Arthur, che non è riuscito ancora a calarsi a pieno regime nella nuova realtà.

Ecco perché il dirigente bianconero sta cominciando a scandagliare in maniera importante il mercato, alla ricerca di quegli innesti che potrebbero far compiere il decisivo salto di qualità alla rosa di Pirlo. Nella lista di mercato stilato dagli uomini di mercato juventini, figura sicuramente il nome di Manuel Locatelli, con il quale ci sono stati contatti importanti già lo scorso anno, che però non sortirono alcun effetto.